Угрозами заставляли предпринимателей платить надуманные долги: группа рэкетиров задержана во Львовской области

Так называемые "смотрящие" за городами Трускавец, Борислав и Стебник запугивали местных предпринимателей; в частности требовали у потерпевшего 100 тыс. грн, угрожая физической расправой. Полиция задержала преступников во время во время получения ими средств от потерпевшего.

Об этом передает УНН, со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

На Львовщине полиция задержала "смотрящих" за вымогательство 100 000 гривен с предпринимателя. В случае неуплаты средств фигуранты угрожали нанести моральные страдания и уничтожить имущество потерпевшего и его родных. - говорится в сообщении полиции.

Указывается, что ранее осужденные фигуранты, осуществляли функции так называемых "смотрящих" за городами Трускавец, Борислав и Стебник. Они запугивали и заставляли местных бизнесменов платить злоумышленникам деньги. Таким образом рэкетиры улучшали свое материальное положение.

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В среду, 24 января, оперативники УСР совместно со следователями ГУНП во Львовской области задержали двух "смотрящих" в Трускавце, во время получения от потерпевшего части вымышленного долга - 40 000 гривен.

Фигурантам сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Им грозит от семи до двенадцати лет заключения с конфискацией имущества.

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