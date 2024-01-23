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Нацполція викрили банду розбійників, які грабували "криптовалютників"

Нацполція викрили банду розбійників, які грабували "криптовалютників"

Київ • УНН

 • 29716 перегляди

Національна поліція України затримала злочинну організацію, яка займалася пограбуванням майнерів криптовалют. Зловмисники викрадали тих, хто перебував поруч з їхніми жертвами, щоб отримати інформацію про їхні системи безпеки та розпорядок дня.

Нацполіція викрила учасників озброєної злочинної організації, які грабували будинки "криптовалютників". Зазначається, що розбійники викрадали наближених до майбутніх жертв людей, щоби дізнатися деталі їхнього побутового життя, наявність системи безпеки в будинках. Зловмисників правоохоронці затримали 22 січня, однак відомо стало про це лише сьогодні, передає УНН.

22 січня правоохоронці провели спецоперацію із затримання членів угруповання. Серед фігурантів -  мешканці Харкова, Дніпра, Києва, Київської та Кіровоградської областей. Зловмисники викрадали наближених до майбутніх жертв осіб, щоби дізнатися деталі їхнього побутового життя, наявність системи безпеки в будинках. 

– розповіла речниця ДСР НПУ Альона Лютницька.

Деталі

Правоохоронцями встановлено що ватажками банди були двоє мешканців столиці. Вони займались безпосереднім плануванням злочинів, вербували та здійснювали інструктаж нових учасників, розподіляли ролі між ними та визначали місця переховування знарядь злочину.

Як правило, в поле зору злочинної організації потрапляли підпрємці, діяльність яких пов’язана з криптовалютою. На всіх потенційних жертв фігуранти робили так зване "досьє",  та ретельно готувалися до злочину.

Перш ніж здійснити розбій, вони неодноразово зустрічались для узгодження всіх деталей та планування шляхів втечі, проводили розвідку місцевості, підбирали знаряддя та екіпіровку, навіть відстежували прогноз погоди, аби у разі опадів не залишалися сліди на місцевості.

Зазначається, що через те, що учасники угруповання були з різних регіонів, вони з’їжджалися для проведення спільних "нарад" у визначену ватажками дату та місце.

Членам банди було від 23 до 40 років.

В одному з епізодів, що стався на Київщині у серпні минулого року, зловмисники викрали водія, який працював у подружжя, діяльність якого була пов’язана з криптовалютою.

За даними слідчих, розбійники зупинили автомобіль потерпілого, і погрожуючи зброєю та б’ючи заштовхали його до іншої автівки. Розбійники хотіли дізнатися розпорядок дня кожного члена родини, на яку планували вчинити розбійний напад. Вони розпитували чоловіка про планування  будинку сім’ї, на яку він працював, наявність охорони, а також способи проникнення на територію домоволодіння та кількість обслуговуючого персоналу.

Нині всі члени банди затримані у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ще двоє фігурантів наразі знаходяться у СІЗО.

У ході обшуків правоохоронці вилучили зброю та боєприпаси, автівки, рації, засоби для глушіння сигналу та виявлення спецтехніки, десятки різних номерних знаків на авто тощо.

Вирішується питання про повідомлення затриманим та учасникам злочинної організації про підозру та обрання запобіжних заходів.

Кримінальне провадження за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури розслідується за кількома статтям Кримінального кодексу України з кваліфікуючою ознакою "вчинення у складі організованої групи":

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