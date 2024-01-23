Нацполция разоблачили банду разбойников, которые грабили "криптовалютников"

Нацполиция разоблачила участников вооруженной преступной организации, которые грабили дома "криптовалютников". Отмечается, что разбойники похищали приближенных к будущим жертвам людей, чтобы узнать детали их бытовой жизни, наличие системы безопасности в домах. Злоумышленников правоохранители задержали 22 января, однако известно стало об этом только сегодня, передает УНН.

22 января правоохранители провели спецоперацию по задержанию членов группировки. Среди фигурантов - жители Харькова, Днепра, Киева, Киевской и Кировоградской областей. Злоумышленники похищали приближенных к будущим жертвам лиц, чтобы узнать детали их бытовой жизни, наличие системы безопасности в домах. - рассказала пресс-секретарь ДВР НПУ Алена Лютницкая.

Детали

Правоохранителями установлено, что главарями банды были двое жителей столицы. Они занимались непосредственным планированием преступлений, вербовали и осуществляли инструктаж новых участников, распределяли роли между ними и определяли места сокрытия орудий преступления.

Как правило, в поле зрения преступной организации попадали предприниматели, деятельность которых связана с криптовалютой. На всех потенциальных жертв фигуранты делали так называемое "досье", и тщательно готовились к преступлению.

Прежде чем совершить разбой, они неоднократно встречались для согласования всех деталей и планирования путей побега, проводили разведку местности, подбирали орудия и экипировку, даже отслеживали прогноз погоды, чтобы в случае осадков не оставались следы на местности.

Отмечается, что из-за того, что участники группировки были из разных регионов, они съезжались для проведения совместных "совещаний" в определенную главарями дату и место.

Членам банды было от 23 до 40 лет.

В одном из эпизодов, произошедшем на Киевщине в августе прошлого года, злоумышленники похитили водителя, который работал у супругов, деятельность которых была связана с криптовалютой.

По данным следователей, разбойники остановили автомобиль потерпевшего, и угрожая оружием и избивая затолкали его в другую машину. Разбойники хотели узнать распорядок дня каждого члена семьи, на которую планировали совершить разбойное нападение. Они расспрашивали мужчину о планировании дома семьи, на которую он работал, наличие охраны, а также способы проникновения на территорию домовладения и количество обслуживающего персонала.

Сейчас все члены банды задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Еще двое фигурантов сейчас находятся в СИЗО.

В ходе обысков правоохранители изъяли оружие и боеприпасы, машины, рации, средства для глушения сигнала и выявления спецтехники, десятки различных номерных знаков на авто и тому подобное.

Решается вопрос о сообщении задержанным и участникам преступной организации о подозрении и избрании меры пресечения.

Уголовное производство под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры расследуется по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины с квалифицирующим признаком "совершение в составе организованной группы":