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Погрозами змушували підприємців сплачувати надумані борги: групу рекетирів затримано у Львівській області

Погрозами змушували підприємців сплачувати надумані борги: групу рекетирів затримано у Львівській області

Київ • УНН

 • 22186 перегляди

Затримано групу рекетирів, які під загрозою фізичної розправи змушували місцевих підприємців у Трускавці, Бориславі та Стебнику сплачувати фіктивні борги. Зловмисників затримали під час отримання грошей від чергової жертви.

Так звані "смотрящі" за містами Трускавець, Борислав та Стебник залякували місцевих підприємців; зокрема вимагали у потерпілого 100 тис. грн, погрожуючи фізичною розправою. Поліція затримала злочинців під час  під час отримання ними коштів від потерпілого.

Про це передає УНН, із посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

На Львівщині поліція затримала "смотрящих" за вимагання 100 000 гривень з підприємця. У разі несплати коштів фігуранти погрожували завдати моральних страждань та знищити майно потерпілого та його рідних. 

– ідеться у повідомлені поліції.

Вказується, що раніше засуджені фігуранти, здійснювали функції так званих "смотрящих" за містами Трускавець, Борислав і Стебник. Вони залякували та змушували місцевих бізнесменів сплачувати зловмисникам кошти. У такий спосіб рекетири покращували своє матеріальне становище.

На Закарпатті викрито митників, які систематично вимагали хабарі від перевізників22.01.24, 14:56 • 22421 перегляд

У середу, 24 січня, оперативники УСР спільно зі слідчими ГУНП у Львівській області затримали двох "смотрящих" в Трускавці, під час отримання від потерпілого частини вигаданого боргу - 40 000 гривень.

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Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів. Їм загрожує від семи до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо

Нацполція викрили банду розбійників, які грабували "криптовалютників".

Також УНН повідомляв, що у Києві викрито злочинне угруповання, яке займалося масовим виробництвом наркотиків.

Ігор Тележніков

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