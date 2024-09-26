У Києві арештували банду рекетирів, яку очолював громадянин рф
Київ • УНН
СБУ заарештувала злочинне угруповання, яке викрадало та катувало підприємців, вимагаючи гроші. Банду очолював громадянин рф, колишній учасник терористичного угруповання "восток".
У Києві знешкодили злочинне угруповання рекетирів, які викрадали та катували підприємців, вимагаючи в них гроші. Про це повідомили у Службі безпеки України, пише УНН.
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У столиці затримано чотирьох бандитів-рецидивістів, які раніше відбували покарання за різні злочини, включаючи розбій, наркоторгівлю та незаконне зберігання зброї. Ними керував громадянин рф, який уже відбув 5-річний тюремний строк в українській в’язниці за участь у терористичному угрупованні "восток", яке воювало проти сил АТО. Після виходу на волю він створив злочинну групу і продовжив кримінальну діяльність.
За даними слідства, учасники банди відслідковували успішних підприємців та фрілансерів, а потім вимагали з них гроші під вигаданими приводами.
У разі несплати "данини", рекетири викрадали потерпілих та жорстоко катували, використовуючи різні тортури та погрози вбивства.
Зокрема, фігуранти на вулиці викрали турецького ІТ-фахівця, який мав посвідку на проживання в Україні. Зловмисники відвезли його до гаража, в якому заздалегідь облаштували катівню. Там рекетири почали вимагати з іноземця 100 тис. доларів. Потерпілий мав переказати всю суму зі свого криптогаманця на електронний рахунок лідера банди.
Співробітники СБУ затримали чотирьох зловмисників "на гарячому". На місці події у них вилучено вогнепальну зброю, вибухові речовини та мобільні телефони із доказами злочинних дій.
Наразі фігурантам повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: вимагання, незаконне позбавлення волі або викрадення людини та катування.
Дії очільника банди та ще одного її учасника додатково кваліфіковано як розбій, вчинений організованою групою в умовах воєнного стану.
Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо
Раніше у Дніпрі нейтралізували організоване злочинне угруповання, яке тероризувало мешканців. А у Запоріжжі Служба безпеки України затримала рекетирів, які намагалися "вибити" з дружини одного із полеглих захисників 10 тис. доларів неіснуючого боргу та погрожували вбити її та дитину.
Погрозами змушували підприємців сплачувати надумані борги: групу рекетирів затримано у Львівській області25.01.24, 18:04 • 22184 перегляди