В Хьюстоне вертолет врезался в радиовышку: четверо погибших
Киев • УНН
В Хьюстоне вертолет R44 врезался в радиовышку, погибли люди. Расследование проводят федеральные органы, полиция призывает не трогать обломки.
В американском Хьюстоне произошла катастрофа с участием вертолета, в результате которой погибли несколько человек. Об этом сообщает FOX 26 Houston, передает УНН.
Детали
Вероятно, Вертолет R44 вылетел из Эллингтон-Филд и врезался в радиовышку, на борту находились четыре человека, среди которых был ребенок. Личности жертв пока не разглашаются.
Мэр Хьюстона отметил, что ситуация могла быть серьезнее, поскольку рядом была цистерна с бутаном. Вертолет и башня разрушены, но жилые дома не повреждены.
Расследование катастрофы проводят Федеральная авиационная администрация, Национальный комитет по безопасности на транспорте и Департамент государственной безопасности. Полиция призывает граждан не прикасаться к обломкам и сообщать об их обнаружении по номеру 911.
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