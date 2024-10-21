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В Хьюстоне вертолет врезался в радиовышку: четверо погибших

В Хьюстоне вертолет врезался в радиовышку: четверо погибших

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21 октября 2024, 04:24  •  5551 просмотра

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В Хьюстоне вертолет R44 врезался в радиовышку, погибли люди. Расследование проводят федеральные органы, полиция призывает не трогать обломки.

В американском Хьюстоне произошла катастрофа с участием вертолета, в результате которой погибли несколько человек. Об этом сообщает FOX 26 Houston, передает УНН.

Детали

Вероятно, Вертолет R44 вылетел из Эллингтон-Филд и врезался в радиовышку, на борту находились четыре человека, среди которых был ребенок. Личности жертв пока не разглашаются.

Мэр Хьюстона отметил, что ситуация могла быть серьезнее, поскольку рядом была цистерна с бутаном. Вертолет и башня разрушены, но жилые дома не повреждены.

Расследование катастрофы проводят Федеральная авиационная администрация, Национальный комитет по безопасности на транспорте и Департамент государственной безопасности. Полиция призывает граждан не прикасаться к обломкам и сообщать об их обнаружении по номеру 911.

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Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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