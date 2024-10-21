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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 4020 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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У Х'юстоні гелікоптер врізався в радіовежу: четверо загиблих

Київ • УНН

 • 16540 перегляди

У Х'юстоні вертоліт R44 врізався в радіовежу, загинули люди. Розслідування проводять федеральні органи, поліція закликає не чіпати уламки.

У Х'юстоні гелікоптер врізався в радіовежу: четверо загиблих

У американському Х'юстоні сталася катастрофа за участі гелікоптера, внаслідок якої загинули кілька людей. Про це повідомляє FOX 26 Houston, передає УНН.

Деталі

Ймовірно, Вертоліт R44 вилетів з Еллінгтон-Філд та врізався в радіовежу, на борту перебували четверо осіб, серед яких була дитина. Особи жертв поки не розголошуються.

Мер Х'юстона зазначив, що ситуація могла бути серйознішою, оскільки поруч була цистерна з бутаном. Вертоліт і вежа зруйновані, але житлові будинки не пошкоджені.

Розслідування катастрофи проводять Федеральна авіаційна адміністрація, Національний комітет з безпеки на транспорті та Департамент державної безпеки. Поліція закликає громадян не торкатися до уламків і повідомляти про їх виявлення за номером 911.

В Пакистані розбився гелікоптер, на борту якого були російські пілоти28.09.24, 15:30 • 28280 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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