У Х'юстоні гелікоптер врізався в радіовежу: четверо загиблих
Київ • УНН
У Х'юстоні вертоліт R44 врізався в радіовежу, загинули люди. Розслідування проводять федеральні органи, поліція закликає не чіпати уламки.
У американському Х'юстоні сталася катастрофа за участі гелікоптера, внаслідок якої загинули кілька людей. Про це повідомляє FOX 26 Houston, передає УНН.
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Ймовірно, Вертоліт R44 вилетів з Еллінгтон-Філд та врізався в радіовежу, на борту перебували четверо осіб, серед яких була дитина. Особи жертв поки не розголошуються.
Мер Х'юстона зазначив, що ситуація могла бути серйознішою, оскільки поруч була цистерна з бутаном. Вертоліт і вежа зруйновані, але житлові будинки не пошкоджені.
Розслідування катастрофи проводять Федеральна авіаційна адміністрація, Національний комітет з безпеки на транспорті та Департамент державної безпеки. Поліція закликає громадян не торкатися до уламків і повідомляти про їх виявлення за номером 911.
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