В Хмельницкой области выявили нарушения в центрах временного размещения для ВПЛ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
  •  75691 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
  •  108276 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
  •  118960 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
14 мая 2024, 08:04  •  148083 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
14 мая 2024, 06:52  •  137432 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
13 мая 2024, 12:24  •  156928 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  152877 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  131278 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  175819 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  210763 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

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11 мая 2024, 08:40  •  338816 просмотра
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Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

10 мая 2024, 07:39  •  380513 просмотра
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

10 мая 2024, 06:49  •  379669 просмотра

В Хмельницкой области выявили нарушения в центрах временного размещения для ВПЛ

Мониторинговая группа в Хмельницкой области обнаружила проблемы в местах временного проживания ВПЛ, в частности с вентиляцией, плесенью, и нехваткой мебели, в связи с чем были направлены рекомендации по решению этих проблем.

Общество •   •  3455 просмотра
В Хмельницкой области выявили нарушения в центрах временного размещения для ВПЛ

Враг со вчерашнего дня возобновил активные штурмовые действия на Купянско-Лиманском направлении

Со вчерашнего дня россияне возобновили активные штурмовые действия на Купянско-Лиманском направлении в направлении города Лиман, бои продолжаются в Синьковке, где украинские войска отбили около 16 атак.

Война •   •  4661 просмотра
Враг со вчерашнего дня возобновил активные штурмовые действия на Купянско-Лиманском направлении

россияне ударили из авиации по центру Херсона, предварительно есть пострадавшие - ОВА

Российские войска совершили воздушную атаку на центральную часть Херсона, Украина, что привело к пострадавшим среди гражданского населения.

Война •   •  5384 просмотра
россияне ударили из авиации по центру Херсона, предварительно есть пострадавшие - ОВА

Украина сама решает, как вести войну: Блинкен уклонился от ответа, позволят ли США бить по территории рф американским оружием

Украина решает, как вести оборонительную войну против российского вторжения, в то время как США предоставляют оружие, необходимое для победы Украины, но не поощряют и не способствуют нанесению ударов по российской территории американским оружием.

Война •   •  6637 просмотра
Украина сама решает, как вести войну: Блинкен уклонился от ответа, позволят ли США бить по территории рф американским оружием

Около 8 тыс. гражданских эвакуировали из Харьковской области

Около 8 000 гражданских лиц были эвакуированы из Харьковской области с 10 мая, преимущественно из северных приграничных районов Харьковского, Чугуевского и Богодуховского районов, поскольку российские войска продолжают наступательные действия в регионе.

Общество •   •  5718 просмотра
Около 8 тыс. гражданских эвакуировали из Харьковской области

еЧерга: за год с помощью онлайн-записи границу пересекло 900 тыс. грузовиков

За год работы сервиса еЧерга 900 тысяч грузовиков пересекли государственную границу Украины с помощью онлайн-записи, при этом наибольшее количество транспортных средств пересекло границу с Польшей - почти 487 тысяч.

Общество •   •  5373 просмотра
еЧерга: за год с помощью онлайн-записи границу пересекло 900 тыс. грузовиков

Правительство зарегистрировало 9 новых индустриальных парков, где будет создано ориентировочно 11 000 рабочих мест

В первом квартале 2024 года в Украине было зарегистрировано 9 новых индустриальных парков, специализирующихся на различных видах деятельности, таких как деревообработка, производство строительных материалов, пищевая промышленность и т. д., создавая около 11 000 рабочих мест и способствуя экономическому росту.

Экономика •   •  4317 просмотра
Правительство зарегистрировало 9 новых индустриальных парков, где будет создано ориентировочно 11 000 рабочих мест

В районе Липцов на Харьковщине россияне успеха не имеют

Сейчас враг сосредотачивает свои штурмовые действия на направлении населенного пункта Глубокое до Липцев немного правее и в трех направлениях в районе города Волчанск.

Война •   •  4914 просмотра
В районе Липцов на Харьковщине россияне успеха не имеют

Изменение климата все больше угрожает здоровью людей - агентство ЕС о состоянии окружающей среды

Согласно отчету Европейского агентства по окружающей среде, изменение климата усиливает наводнения, засухи и ухудшает качество воды, создавая все большую угрозу для здоровья людей.

Здоровье •   •  4099 просмотра
Изменение климата все больше угрожает здоровью людей - агентство ЕС о состоянии окружающей среды

Николаев: в результате удара рф известно уже о 5 пострадавших

Пять человек получили ранения в Николаеве в результате российского обстрела, после ракетного удара загорелась станция техобслуживания.

Война •   •  5041 просмотра
Николаев: в результате удара рф известно уже о 5 пострадавших