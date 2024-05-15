В Хмельницкой области выявили нарушения в центрах временного размещения для ВПЛ

Мониторинговая группа в Хмельницкой области обнаружила проблемы в местах временного проживания ВПЛ, в частности с вентиляцией, плесенью, и недостатком мебели. На основе выявленных проблем направлены рекомендации для исправления ситуации, мониторинг продолжается. Об этом рассказал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет УНН.

Детали

Мониторинговая группа в Хмельницкой области посетила места для временного размещения внутренне перемещенных лиц, включая дошкольное учебное заведение "Солнышко" в Завалейковском и учебно-воспитательный комплекс "Общеобразовательная школа I-III ступеней - детский сад" в Куровском.

ВПЛ в этих заведениях обеспечены мебелью, бытовой техникой, а также получают бесплатное проживание и компенсацию за коммунальные услуги.

Однако, также выявили ряд проблем: отсутствие вентиляции, плесень, неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние, нехватка мебели и необходимость обустройства кухни. В связи с этим направлены письма с рекомендациями для устранения недостатков. Продолжаем осуществлять мониторинговые визиты, - отметил Лубинец.

Напомним

Вторая очередь жилого комплекса Hansen's Miracle Village для пожилых внутренне перемещенных лиц будет построена в селе Колонщина Киевской области, что обеспечит жильем еще до 200 человек, которые потеряли свои дома из-за российской оккупации.