На Хмельниччині виявили порушення у центрах тимчасового розміщення для ВПО
Київ • УНН
Моніторингова група у Хмельницькій області виявила проблеми у місцях тимчасового проживання ВПО, зокрема з вентиляцією, пліснявою, та нестачею меблів, у зв'язку з чим були надіслані рекомендації щодо вирішення цих проблем.
Моніторингова група у Хмельницькій області виявила проблеми у місцях тимчасового проживання ВПО, зокрема з вентиляцією, пліснявою, та нестачею меблів. На основі виявлених проблем направлені рекомендації для виправлення ситуації, моніторинг триває. Про це розповів Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, пише УНН.
Деталі
Моніторингова група у Хмельницькій області відвідала місця для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб, включно з дошкільним навчальним закладом "Сонечко" в Завалійківському та навчально-виховним комплексом "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок" в Курівському.
ВПО у цих закладах забезпечені меблями, побутовою технікою, а також отримують безкоштовне проживання і компенсацію за комунальні послуги.
Однак, також виявили низку проблем: відсутність вентиляції, пліснява, незадовільний санітарно-гігієнічний стан, нестача меблів і необхідність облаштування кухні. У зв’язку з цим направлені листи з рекомендаціями для усунення недоліків. Продовжуємо здійснювати моніторингові візити,
Нагадаємо
Друга черга житлового комплексу Hansen's Miracle Village для літніх внутрішньо переміщених осіб буде побудована в селі Колонщина Київської області, що забезпечить житлом ще до 200 осіб, які втратили свої домівки через російську окупацію.