В Хмельницкой области ночью обезвредили два "шахеда" - ОВА

В Хмельницкой области ночью обезвредили два вражеских ударных дрона типа Shahed, пострадавших и повреждений, по имеющимся данным, нет. Об этом сообщили в среду в Хмельницкой ОВА, пишет УНН.

Ночью, во время сигнала "Воздушная тревога", в пределах области силы ПВО обезвредили 2 БпЛА типа "Shahed". По имеющейся информации, гражданское население, имущество и объекты критической инфраструктуры не пострадали - сообщили в Хмельницкой ОВА в Telegram.

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В небе над Украиной ночью уничтожили 18 из 19 "шахедов".