В Хмельницкой области ночью из-за атаки рф "шахедами" повреждена инфраструктура, есть обесточивания
Киев • УНН
Российские ударные беспилотники атаковали Хмельницкую область, повредили инфраструктуру и вызвали отключение электроэнергии, при этом украинские средства ПВО сбили 6 беспилотников.
Российские войска ночью атаковали Хмельницкую область ударными дронами типа Shahed, сбито 6 беспилотников, в результате атаки поврежден объект инфраструктуры, есть обесточивания, сообщили в среду в Хмельницкой ОВА, пишет УНН.
Детали
"Сегодня ночью, во время воздушной тревоги, наши силы ПВО сбили 6 БПЛА типа "Шахед" в пределах Хмельницкой области. В результате атаки поврежден объект инфраструктуры. Остаются обесточенными несколько населенных пунктов. Есть повреждения крыши и потолка частного дома", - сообщили в Хмельницкой ОВА в Telegram.
Как указано, все соответствующие службы работают.
Погибших и травмированных нет, отметили в ОВА.
ПВО сбила 38 из 42 вражеских беспилотников "Shahed"6 марта 2024, 05:32 • 22911 просмотров
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