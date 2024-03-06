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В Хмельницкой области ночью из-за атаки рф "шахедами" повреждена инфраструктура, есть обесточивания

В Хмельницкой области ночью из-за атаки рф "шахедами" повреждена инфраструктура, есть обесточивания

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 07:08  •  29560 просмотра

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Российские ударные беспилотники атаковали Хмельницкую область, повредили инфраструктуру и вызвали отключение электроэнергии, при этом украинские средства ПВО сбили 6 беспилотников.

Российские войска ночью атаковали Хмельницкую область ударными дронами типа Shahed, сбито 6 беспилотников, в результате атаки поврежден объект инфраструктуры, есть обесточивания, сообщили в среду в Хмельницкой ОВА, пишет УНН.

Детали

"Сегодня ночью, во время воздушной тревоги, наши силы ПВО сбили 6 БПЛА типа "Шахед" в пределах Хмельницкой области. В результате атаки поврежден объект инфраструктуры. Остаются обесточенными несколько населенных пунктов. Есть повреждения крыши и потолка частного дома", - сообщили в Хмельницкой ОВА в Telegram.

Как указано, все соответствующие службы работают.

Погибших и травмированных нет, отметили в ОВА.

ПВО сбила 38 из 42 вражеских беспилотников "Shahed"6 марта 2024, 05:32 • 22911 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
shakhid-129Шахид 129
aleksandr-pavlyukАлександр Павлюк
telegramТелеграмма
khmelnytskyi-ukrainaХмельницкий
На Хмельниччині вночі через атаку рф "шахедами" пошкоджено інфраструктуру, є знеструмлення
Infrastructure damaged and power outages in Khmelnytsky region due to Russian "shahed" attack
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