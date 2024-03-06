В Хмельницкой области ночью из-за атаки рф "шахедами" повреждена инфраструктура, есть обесточивания

Российские войска ночью атаковали Хмельницкую область ударными дронами типа Shahed, сбито 6 беспилотников, в результате атаки поврежден объект инфраструктуры, есть обесточивания, сообщили в среду в Хмельницкой ОВА, пишет УНН.

Детали

"Сегодня ночью, во время воздушной тревоги, наши силы ПВО сбили 6 БПЛА типа "Шахед" в пределах Хмельницкой области. В результате атаки поврежден объект инфраструктуры. Остаются обесточенными несколько населенных пунктов. Есть повреждения крыши и потолка частного дома", - сообщили в Хмельницкой ОВА в Telegram.

Как указано, все соответствующие службы работают.

Погибших и травмированных нет, отметили в ОВА.

ПВО сбила 38 из 42 вражеских беспилотников "Shahed"