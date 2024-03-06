На Хмельниччині вночі через атаку рф "шахедами" пошкоджено інфраструктуру, є знеструмлення
Київ • УНН
Російські ударні безпілотники атакували Хмельниччину, пошкодили інфраструктуру та спричинили відключення електроенергії, при цьому українські засоби ППО збили 6 безпілотників.
Російські війська вночі атакували Хмельницьку область ударними дронами типу Shahed, збито 6 безпілотників, внаслідок атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури, є знеструмлення, повідомили у середу у Хмельницькій ОВА, пише УНН.
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"Сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, наші сили ППО збили 6 БПЛА типу "Шахед" в межах Хмельницької області. Внаслідок атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури. Залишаються знеструмленими кілька населених пунктів. Є пошкодження даху та стелі приватного будинку", - повідомили у Хмельницькій ОВА у Telegram.
Як вказано, усі відповідні служби працюють.
Загиблих та травмованих немає, зазначили в ОВА.
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