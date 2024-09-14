В Хмельницкой области мужчина обстрелял полицию из Калашникова: ранены правоохранитель и гражданский

В поселке Олешин Хмельницкой области в ночь 14 сентября водитель в состоянии алкогольного опьянения расстрелял два служебных авто и ранил полицейского и гражданского. Стрелка задержали. Об этом сообщили в Национальной полиции, передает УНН.

Как сообщается, инцидент произошел около часа ночи. Экипаж группы реагирования патрульной полиции остановил автомобиль местного жителя для проверки причин движения во время комендантского часа.

Выяснялось, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения - «Драгер» показал наличие 1,27 промилле алкоголя в организме.

Правоохранители составили на руководителя протокол за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

После этого водитель, который живет неподалеку, пошел домой якобы для решения вопроса с транспортным средством, при этом оставив в автомобиле своего товарища. Вернулся он к месту происшествия уже с автоматом Калашникова и начал стрелять в правоохранителей. Полицейские открыли ответный огонь и вызвали помощь - рассказали в Нацполиции.

Отмечается, что мужчина выпустил по работникам и служебным автомобилям полиции из автомата Калашникова 60 патронов.

В результате стрелок ранил одного из сотрудников полиции и пассажира своего же автомобиля. Их госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи. Как сообщается, правоохранитель находится в тяжелом состоянии.

Также повреждены два служебных автомобиля: один экипажа, который остановил злоумышленника, другой - бойцов спецподразделения, которые прибыли по вызову на помощь коллегам.

В результате проведения спецоперации бойцы полицейского спецподразделения КОРД задержали стрелка.

Сейчас по данному факту открыто уголовное производство по статье 348 Уголовного кодекса Украины (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Процессуальное руководство осуществляет спецпрокуратура. Продолжается осмотр места происшествия.

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