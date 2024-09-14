На Хмельниччині чоловік обстріляв поліцію з Калашникова: поранено правоохоронця і цивільного

У селищі Олешин Хмельниччини у ніч 14 вересня водій у стані алкогольного сп’яніння розстріляв два службових авто та поранив поліцейського і цивільного. Стрілка затримали. Про це повідомили в Національній поліції, передає УНН.

Як повідомляється, інцидент стався близько першої години ночі. Екіпаж групи реагування патрульної поліції зупинив автомобіль місцевого жителя для перевірки причин руху під час комендантської години.

З’ясовувалося, що водій перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння – "Драгер" засвідчив наявність 1,27 проміле алкоголю в організмі.

Правоохоронці склали на керманича протокол за керування транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння.

Після цього водій, який мешкає неподалік, пішов додому начебто для вирішення питання з транспортним засобом, при цьому залишивши в автомобілі свого товариша. Повернувся він до місця події уже з автоматом Калашникова та почав стріляти у правоохоронців. Поліцейські відкрили вогонь у відповідь та викликали допомогу - розповіли в Нацполіції.

Зазначається, що чоловік випустив по працівниках та службових автомобілях поліції з автомата Калашникова 60 набоїв.

В результаті стрілець поранив одного з працівників поліції та пасажира свого ж автомобіля. Їх госпіталізували до лікарні для надання медичної допомоги. Як повідомляється, правоохоронець перебуває у важкому стані.

Також пошкоджено два службових авта: одне екіпажу, який зупинив зловмисника, інше - бійців спецпідрозділу, які прибули за викликом на допомогу колегам.

В результаті проведення спецоперації бійці поліцейського спецпідрозділу КОРД затримали стрільця.

Наразі за даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 348 Кримінального кодексу України (Посягання на життя працівника правоохоронного органу). Процесуальне керівництво здійснює спецпрокуратура. Триває огляд місця події.

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