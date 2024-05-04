В Херсонской области запущены управляемые авиационные бомбы

Зафиксированы пуски управляемых авиационных бомб на Херсонщине. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Напомним

Ранее было проинформировано о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Харьковской области, Донецкой области и Запорожье.

Выявлены пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Харьковщине и Донетчине