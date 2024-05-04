У Херсонській області запущено керовані авіаційні бомби
Київ • УНН
Керовані авіаційні бомби були запущені у Херсонській області.
Зафіксовано пуски керованих авіаційних бомб на Херсонщині. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
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Раніше було поінформовано щодо пусків керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині, Донеччині та Запоріжжі.
Виявлено пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині та Донеччині04.05.24, 21:48 • 39081 перегляд