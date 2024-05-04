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Виявлено пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині та Донеччині

Виявлено пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині та Донеччині

Київ • УНН

 • 39081 перегляди

Повітряні Сили Збройних Сил України поінформували про пуски керованих авіаційних ворожих бомб тактичною авіацією на Харківщині та Донеччині.

Зафіксовані пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині та Донеччині. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН

Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині та Донеччині.

- Повітряні Сили Збройних Сил України.

Повітряні Сили попереджають про загрозу балістичних ракет зі сходу04.05.24, 21:13 • 68840 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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