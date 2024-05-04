Виявлено пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині та Донеччині
Київ • УНН
Повітряні Сили Збройних Сил України поінформували про пуски керованих авіаційних ворожих бомб тактичною авіацією на Харківщині та Донеччині.
Зафіксовані пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині та Донеччині. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН
Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині та Донеччині.
Повітряні Сили попереджають про загрозу балістичних ракет зі сходу04.05.24, 21:13 • 68840 переглядiв