В Херсоне вражеский обстрел унес жизни 75-летней женщины, трое раненых
Киев • УНН
В результате обстрела жилых кварталов Херсона вечером 18 мая погибла 75-летняя женщина. Еще трое горожан получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.
Один человек погиб, еще трое получили ранения в результате вражеского обстрела Херсона в воскресенье вечером. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение городской военной администрации.
Детали
Отмечается, что около 22.30 оккупационные войска ударили по жилым кварталам Херсона.
Травмы, несовместимые с жизнью, в результате прямого попадания вражеского снаряда в дом получила 75-летняя женщина
В ГВА уточнили, что мужчина 76 лет и две 53-летние горожанки были доставлены в больницу. У них контузия, взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы.
Напомним
Накануне войска рф накрыли артиллерийским огнем Центральный район Херсона, под ударом оказался железнодорожный вокзал и прилегающие улицы. Как сообщили в УЗ, пассажиры и работники железной дороги не пострадали, однако пассажирский локомотив был поражен в результате обстрела.
В Херсоне российский дрон атаковал мусоровоз: трое коммунальщиков ранены17.05.25, 13:00 • 26028 просмотров