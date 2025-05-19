В Херсоне вражеский обстрел унес жизни 75-летней женщины, трое раненых

Один человек погиб, еще трое получили ранения в результате вражеского обстрела Херсона в воскресенье вечером. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение городской военной администрации.

Детали

Отмечается, что около 22.30 оккупационные войска ударили по жилым кварталам Херсона.

Травмы, несовместимые с жизнью, в результате прямого попадания вражеского снаряда в дом получила 75-летняя женщина - говорится в сообщении.

В ГВА уточнили, что мужчина 76 лет и две 53-летние горожанки были доставлены в больницу. У них контузия, взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы.

Напомним

Накануне войска рф накрыли артиллерийским огнем Центральный район Херсона, под ударом оказался железнодорожный вокзал и прилегающие улицы. Как сообщили в УЗ, пассажиры и работники железной дороги не пострадали, однако пассажирский локомотив был поражен в результате обстрела.

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