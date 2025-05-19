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В Херсоне вражеский обстрел унес жизни 75-летней женщины, трое раненых

Киев • УНН

 • 568 просмотра

В результате обстрела жилых кварталов Херсона вечером 18 мая погибла 75-летняя женщина. Еще трое горожан получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.

В Херсоне вражеский обстрел унес жизни 75-летней женщины, трое раненых

Один человек погиб, еще трое получили ранения в результате вражеского обстрела Херсона в воскресенье вечером. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение городской военной администрации.

Детали

Отмечается, что около 22.30 оккупационные войска ударили по жилым кварталам Херсона.

Травмы, несовместимые с жизнью, в результате прямого попадания вражеского снаряда в дом получила 75-летняя женщина

- говорится в сообщении.

В ГВА уточнили, что мужчина 76 лет и две 53-летние горожанки были доставлены в больницу. У них контузия, взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы.

Напомним

Накануне войска рф накрыли артиллерийским огнем Центральный район Херсона, под ударом оказался железнодорожный вокзал и прилегающие улицы. Как сообщили в УЗ, пассажиры и работники железной дороги не пострадали, однако пассажирский локомотив был поражен в результате обстрела.

В Херсоне российский дрон атаковал мусоровоз: трое коммунальщиков ранены17.05.25, 13:00 • 26028 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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