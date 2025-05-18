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Обстріл Херсона: пошкоджено вокзал та локомотив, пасажирів евакуювали

Київ • УНН

 • 1882 перегляди

Російські війська обстріляли Центральний район Херсона, пошкоджено залізничний вокзал і локомотив. Пасажирів евакуювали до Миколаєва, рух інших поїздів за графіком.

Обстріл Херсона: пошкоджено вокзал та локомотив, пасажирів евакуювали

Війська рф вкрили артилерійським вогнем Центральний район Херсона, під ударом опинився залізничний вокзал та прилеглі вулиці. Як повідомили в УЗ, пасажири та працівники залізниці не постраждали, проте пасажирський локомотив був уражений внаслідок обстрілу, передає УНН.

Деталі

Як повідомили в Херсонській ОВА, близько 16:00 російські війська вкрили артилерійським вогнем Центральний район Херсона.

Під ударами знов опинилась будівля залізничного вокзалу та прилеглі вулиці. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки й автомобілі.

Додамо

В УЗ відреагували на черговий ворожий обстріл залізничної інфраструктури Херсона.

... пасажири та працівники залізниці не постраждали, проте пасажирський локомотив був уражений внаслідок обстрілу. Також знову постраждала будівля залізничного вокзалу 

- йдеться у повідомленні.

Після закінчення тривоги в місті залізничники у співпраці з місцевою ОВА організували автобуси для доставки 66 пасажирів з Херсона до Миколаєва. Залізничники оперативно додають вагони до поїзда, що вже очікує в Миколаєві, щоби вмістити всіх пасажирів з херсонського вокзалу.

Рух всіх інших поїздів - за графіком.

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Антоніна Туманова

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