Обстріл Херсона: пошкоджено вокзал та локомотив, пасажирів евакуювали
Київ • УНН
Російські війська обстріляли Центральний район Херсона, пошкоджено залізничний вокзал і локомотив. Пасажирів евакуювали до Миколаєва, рух інших поїздів за графіком.
Війська рф вкрили артилерійським вогнем Центральний район Херсона, під ударом опинився залізничний вокзал та прилеглі вулиці. Як повідомили в УЗ, пасажири та працівники залізниці не постраждали, проте пасажирський локомотив був уражений внаслідок обстрілу, передає УНН.
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Як повідомили в Херсонській ОВА, близько 16:00 російські війська вкрили артилерійським вогнем Центральний район Херсона.
Під ударами знов опинилась будівля залізничного вокзалу та прилеглі вулиці. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки й автомобілі.
Додамо
В УЗ відреагували на черговий ворожий обстріл залізничної інфраструктури Херсона.
... пасажири та працівники залізниці не постраждали, проте пасажирський локомотив був уражений внаслідок обстрілу. Також знову постраждала будівля залізничного вокзалу
Після закінчення тривоги в місті залізничники у співпраці з місцевою ОВА організували автобуси для доставки 66 пасажирів з Херсона до Миколаєва. Залізничники оперативно додають вагони до поїзда, що вже очікує в Миколаєві, щоби вмістити всіх пасажирів з херсонського вокзалу.
Рух всіх інших поїздів - за графіком.
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