Обстрел Херсона: повреждены вокзал и локомотив, пассажиров эвакуировали

Войска рф покрыли артиллерийским огнем Центральный район Херсона, под ударом оказался железнодорожный вокзал и прилегающие улицы. Как сообщили в УЗ, пассажиры и работники железной дороги не пострадали, однако пассажирский локомотив был поражен в результате обстрела, передает УНН.

Детали

Как сообщили в Херсонской ОВА, около 16:00 российские войска покрыли артиллерийским огнем Центральный район Херсона.

Под ударами вновь оказалось здание железнодорожного вокзала и прилегающие улицы. В результате обстрела повреждены частные дома и автомобили.

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В УЗ отреагировали на очередной вражеский обстрел железнодорожной инфраструктуры Херсона.

... пассажиры и работники железной дороги не пострадали, однако пассажирский локомотив был поражен в результате обстрела. Также снова пострадало здание железнодорожного вокзала - говорится в сообщении.

После окончания тревоги в городе железнодорожники в сотрудничестве с местной ОВА организовали автобусы для доставки 66 пассажиров из Херсона в Николаев. Железнодорожники оперативно добавляют вагоны к поезду, который уже ожидает в Николаеве, чтобы вместить всех пассажиров с херсонского вокзала.

Движение всех остальных поездов - по графику.

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