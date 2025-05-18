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Обстрел Херсона: повреждены вокзал и локомотив, пассажиров эвакуировали

Киев • УНН

 • 1358 просмотра

Российские войска обстреляли Центральный район Херсона, повреждены железнодорожный вокзал и локомотив. Пассажиров эвакуировали в Николаев, движение других поездов по графику.

Обстрел Херсона: повреждены вокзал и локомотив, пассажиров эвакуировали

Войска рф покрыли артиллерийским огнем Центральный район Херсона, под ударом оказался железнодорожный вокзал и прилегающие улицы. Как сообщили в УЗ, пассажиры и работники железной дороги не пострадали, однако пассажирский локомотив был поражен в результате обстрела, передает УНН.

Детали

Как сообщили в Херсонской ОВА, около 16:00 российские войска покрыли артиллерийским огнем Центральный район Херсона.

Под ударами вновь оказалось здание железнодорожного вокзала и прилегающие улицы. В результате обстрела повреждены частные дома и автомобили.

Добавим

В УЗ отреагировали на очередной вражеский обстрел железнодорожной инфраструктуры Херсона.

... пассажиры и работники железной дороги не пострадали, однако пассажирский локомотив был поражен в результате обстрела. Также снова пострадало здание железнодорожного вокзала 

- говорится в сообщении.

После окончания тревоги в городе железнодорожники в сотрудничестве с местной ОВА организовали автобусы для доставки 66 пассажиров из Херсона в Николаев. Железнодорожники оперативно добавляют вагоны к поезду, который уже ожидает в Николаеве, чтобы вместить всех пассажиров с херсонского вокзала.

Движение всех остальных поездов - по графику.

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Антонина Туманова

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