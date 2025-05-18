Обстрел Херсона: повреждены вокзал и локомотив, пассажиров эвакуировали
Киев • УНН
Российские войска обстреляли Центральный район Херсона, повреждены железнодорожный вокзал и локомотив. Пассажиров эвакуировали в Николаев, движение других поездов по графику.
Войска рф покрыли артиллерийским огнем Центральный район Херсона, под ударом оказался железнодорожный вокзал и прилегающие улицы. Как сообщили в УЗ, пассажиры и работники железной дороги не пострадали, однако пассажирский локомотив был поражен в результате обстрела, передает УНН.
Детали
Как сообщили в Херсонской ОВА, около 16:00 российские войска покрыли артиллерийским огнем Центральный район Херсона.
Под ударами вновь оказалось здание железнодорожного вокзала и прилегающие улицы. В результате обстрела повреждены частные дома и автомобили.
Добавим
В УЗ отреагировали на очередной вражеский обстрел железнодорожной инфраструктуры Херсона.
... пассажиры и работники железной дороги не пострадали, однако пассажирский локомотив был поражен в результате обстрела. Также снова пострадало здание железнодорожного вокзала
После окончания тревоги в городе железнодорожники в сотрудничестве с местной ОВА организовали автобусы для доставки 66 пассажиров из Херсона в Николаев. Железнодорожники оперативно добавляют вагоны к поезду, который уже ожидает в Николаеве, чтобы вместить всех пассажиров с херсонского вокзала.
Движение всех остальных поездов - по графику.
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