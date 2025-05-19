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У Херсоні ворожий обстріл забрав життя 75-річної жінки, троє поранених

Київ • УНН

 • 1370 перегляди

Внаслідок обстрілу житлових кварталів Херсона ввечері 18 травня загинула 75-річна жінка. Ще троє містян отримали поранення різного ступеня важкості та були госпіталізовані.

У Херсоні ворожий обстріл забрав життя 75-річної жінки, троє поранених

Одна людина загинула, ще троє дістали поранення внаслідок ворожого обстрілу Херсона у неділю ввечері. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення міської війсьеової адміністрації.

Деталі

Зазначається, що близько 22.30 окупаційні війська вдарили по житлових кварталах Херсона.

Травми, несумісні з життям, внаслідок прямого влучання ворожого снаряду в будинок отримала 75-річна жінка

- йдеться у повідомленні.

У МВА уточнили, що чоловік 76 років та дві 53-річні містянки були доправлені до лікарні. У них контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми.

Нагадаємо

Напередодні війська рф вкрили артилерійським вогнем Центральний район Херсона, під ударом опинився залізничний вокзал та прилеглі вулиці. Як повідомили в УЗ, пасажири та працівники залізниці не постраждали, проте пасажирський локомотив був уражений внаслідок обстрілу.

У Херсоні російський дрон атакував сміттєвоз: трьох комунальників поранено17.05.25, 13:00 • 26035 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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