У Херсоні ворожий обстріл забрав життя 75-річної жінки, троє поранених
Київ • УНН
Внаслідок обстрілу житлових кварталів Херсона ввечері 18 травня загинула 75-річна жінка. Ще троє містян отримали поранення різного ступеня важкості та були госпіталізовані.
Одна людина загинула, ще троє дістали поранення внаслідок ворожого обстрілу Херсона у неділю ввечері. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення міської війсьеової адміністрації.
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Зазначається, що близько 22.30 окупаційні війська вдарили по житлових кварталах Херсона.
Травми, несумісні з життям, внаслідок прямого влучання ворожого снаряду в будинок отримала 75-річна жінка
У МВА уточнили, що чоловік 76 років та дві 53-річні містянки були доправлені до лікарні. У них контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми.
Нагадаємо
Напередодні війська рф вкрили артилерійським вогнем Центральний район Херсона, під ударом опинився залізничний вокзал та прилеглі вулиці. Як повідомили в УЗ, пасажири та працівники залізниці не постраждали, проте пасажирський локомотив був уражений внаслідок обстрілу.
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