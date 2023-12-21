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В Херсоне враг ночью попал по медучреждению: есть серьезные разрушения одного из отделений

Киев  •  УНН

21 декабрь 2023, 09:16  •  20677 просмотра

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Российские войска ночью атаковали Херсон, повредив медицинское учреждение и жилой дом

Российские войска ночью ударили по Херсону, серьезным разрушениям подверглось одно из отделений медицинского учреждения, сообщил в четверг глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

российская армия продолжает бить по Херсону. Ночью в городе снова раздавались взрывы. Под огнем оказалось медицинское учреждение. Вражеский снаряд пробил стену на последнем этаже. Серьезным разрушениям подверглось одно из отделений

- написал Прокудин в Telegram.

По словам главы ОВА, "прилетело" и по жилому дому, в котором находились люди. "Только чудом никто не пострадал", - отметил Прокудин.

Напомним,

Херсонская область за прошедшие сутки подверглась 131 вражескому обстрелу, российские войска попали по территории завода в Херсоне. Известно о четырех раненых людях. 

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
У Херсоні ворог вночі поцілив по медзакладу: є серйозні руйнування одного з відділень
In Kherson the enemy hit a medical facility at night: one of the departments was seriously damaged
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