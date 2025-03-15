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В Херсоне возросло количество пострадавших в результате российских обстрелов

Киев • УНН

 • 22935 просмотра

В результате террористических атак в Херсоне уже пятеро раненых гражданских, среди них тяжело травмирована женщина. Также сообщается о гибели мужчины от вражеского обстрела.

В Херсоне возросло количество пострадавших в результате российских обстрелов

В Херсоне в результате террористических атак возросло количество пострадавших. Об этом сообщает председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

Следовательно, ранения получили не менее пяти гражданских. 57-летнюю женщину госпитализировали с тяжелыми травмами, в частности черепно-мозговой, контузией и переломом плеча. Также в медучреждения обратились две женщины 35 и 58 лет с минно-взрывными поражениями. 

Позже стало известно еще о двух пострадавших. В Центральном районе 42-летний мужчина получил осколочные ранения и взрывную травму. Медики оказали ему помощь на месте. В Днепровском районе среди раненых оказался 19-летний парень – он получил взрывную травму и резаные раны. 

Врачи продолжают оказывать необходимую помощь пострадавшим.

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Напомним

От вражеской атаки погиб 43-летний местный житель. Его тело спасатели обнаружили под завалами разрушенного дома. 

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