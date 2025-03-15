В Херсоне возросло количество пострадавших в результате российских обстрелов
Киев • УНН
В результате террористических атак в Херсоне уже пятеро раненых гражданских, среди них тяжело травмирована женщина. Также сообщается о гибели мужчины от вражеского обстрела.
В Херсоне в результате террористических атак возросло количество пострадавших. Об этом сообщает председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
Следовательно, ранения получили не менее пяти гражданских. 57-летнюю женщину госпитализировали с тяжелыми травмами, в частности черепно-мозговой, контузией и переломом плеча. Также в медучреждения обратились две женщины 35 и 58 лет с минно-взрывными поражениями.
Позже стало известно еще о двух пострадавших. В Центральном районе 42-летний мужчина получил осколочные ранения и взрывную травму. Медики оказали ему помощь на месте. В Днепровском районе среди раненых оказался 19-летний парень – он получил взрывную травму и резаные раны.
Врачи продолжают оказывать необходимую помощь пострадавшим.
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От вражеской атаки погиб 43-летний местный житель. Его тело спасатели обнаружили под завалами разрушенного дома.
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