У Херсоні зросла кількість постраждалих внаслідок російських обстрілів

У Херсоні внаслідок терористичних атак зросла кількість постраждалих. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

Деталі

Відтак поранення отримали щонайменше п’ятеро цивільних. 57-річну жінку шпиталізували з важкими травмами, зокрема черепно-мозковою, контузією та переломом плеча. Також до медзакладів звернулися дві жінки 35 і 58 років із мінно-вибуховими ураженнями.

Пізніше стало відомо ще про двох постраждалих. У Центральному районі 42-річний чоловік зазнав уламкових поранень та вибухової травми. Медики надали йому допомогу на місці. У Дніпровському районі серед поранених опинився 19-річний хлопець – він отримав вибухову травму та різані рани.

Лікарі продовжують надавати необхідну допомогу потерпілим.

Херсон знову під обстрілом: є жертви і постраждалі

Нагадаємо

Від ворожої атаки загинув 43-річний місцевий житель. Його тіло рятувальники виявили під завалами зруйнованого будинку.

У Херсоні внаслідок обстрілу російських військ загинула жінка: у місті перебої з газом