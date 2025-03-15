У Херсоні зросла кількість постраждалих внаслідок російських обстрілів
Київ • УНН
Внаслідок терористичних атак у Херсоні вже п'ятеро поранених цивільних, серед них важко травмована жінка. Також повідомляється про загибель чоловіка від ворожого обстрілу.
У Херсоні внаслідок терористичних атак зросла кількість постраждалих. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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Відтак поранення отримали щонайменше п’ятеро цивільних. 57-річну жінку шпиталізували з важкими травмами, зокрема черепно-мозковою, контузією та переломом плеча. Також до медзакладів звернулися дві жінки 35 і 58 років із мінно-вибуховими ураженнями.
Пізніше стало відомо ще про двох постраждалих. У Центральному районі 42-річний чоловік зазнав уламкових поранень та вибухової травми. Медики надали йому допомогу на місці. У Дніпровському районі серед поранених опинився 19-річний хлопець – він отримав вибухову травму та різані рани.
Лікарі продовжують надавати необхідну допомогу потерпілим.
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