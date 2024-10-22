В Херсоне оккупанты атаковали бригаду скорой помощи с беспилотника: есть раненые

В Херсоне бригада скорой помощи стала жертвой атаки оккупантов, когда на ее автомобиль было сброшено взрывное устройство с беспилотника. Об этом сообщает Херсонская ОГА, передает УНН.

Детали

Инцидент произошел во время выполнения вызова к больному в Днепровском районе.

В результате нападения двое работников экстренной медицинской помощи получили ранения. Пострадавшими оказались мужчины 44 и 47 лет, которые получили взрывные травмы, контузии, а также осколочные ранения ног.

Оба пострадавших были срочно доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

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