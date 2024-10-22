У Херсоні окупанти атакували бригаду швидкої допомоги з безпілотника: є поранені
Київ • УНН
У Херсоні російські окупанти скинули вибуховий пристрій з безпілотника на автомобіль швидкої допомоги. Двоє медпрацівників отримали поранення та були доставлені до лікарні.
У Херсоні бригада швидкої допомоги стала жертвою атаки окупантів, коли на її автомобіль було скинуто вибуховий пристрій з безпілотника. Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає УНН.
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Інцидент стався під час виконання виклику до хворого у Дніпровському районі.
У результаті нападу двоє працівників екстреної медичної допомоги отримали поранення. Постраждалими виявилися чоловіки 44 та 47 років, які зазнали вибухових травм, контузій, а також уламкових поранень ніг.
Обидва потерпілі були терміново доставлені до лікарні для надання медичної допомоги.
Атакували ворожим дроном у Херсоні: поранено чоловіка21.10.24, 22:13 • 42765 переглядiв