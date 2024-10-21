Атакували ворожим дроном у Херсоні: поранено чоловіка
Київ • УНН
48-річний чоловік отримав вибухову травму та поранення ноги під час атаки ворожого безпілотника в Дніпровському районі Херсона. Потерпілому надається необхідна медична допомога.
У Херсоні чоловіка поранено внаслідок атаки ворожого безпілотника. Про це повідомляє Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає УНН.
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Увечері 20 жовтня у Дніпровському районі міста стався інцидент, у результаті якого 48-річний чоловік отримав вибухову травму та уламкове поранення ноги.
За інформацією очевидців, під час атаки дрона, що належить агресору, потерпілий перебував на вулиці. Нині йому надається необхідна медична допомога.
Війська рф вранці атакували Херсон, є постраждалий16.10.24, 11:40 • 12419 переглядiв