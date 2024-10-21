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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 2026 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Атакували ворожим дроном у Херсоні: поранено чоловіка

Київ • УНН

 • 42765 перегляди

48-річний чоловік отримав вибухову травму та поранення ноги під час атаки ворожого безпілотника в Дніпровському районі Херсона. Потерпілому надається необхідна медична допомога.

Атакували ворожим дроном у Херсоні: поранено чоловіка

У Херсоні чоловіка поранено внаслідок атаки ворожого безпілотника. Про це повідомляє Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає УНН.

Деталі

Увечері 20 жовтня у Дніпровському районі міста стався інцидент, у результаті якого 48-річний чоловік отримав вибухову травму та уламкове поранення ноги.

За інформацією очевидців, під час атаки дрона, що належить агресору, потерпілий перебував на вулиці. Нині йому надається необхідна медична допомога.

Війська рф вранці атакували Херсон, є постраждалий16.10.24, 11:40 • 12419 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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