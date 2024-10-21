Атаковали вражеским дроном в Херсоне: ранен мужчина
Киев • УНН
48-летний мужчина получил взрывную травму и ранение ноги во время атаки вражеского беспилотника в Днепровском районе Херсона. Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь.
В Херсоне мужчина ранен в результате атаки вражеского беспилотника. Об этом сообщает Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.
Детали
Вечером 20 октября в Днепровском районе города произошел инцидент, в результате которого 48-летний мужчина получил взрывную травму и осколочное ранение ноги.
По информации очевидцев, во время атаки дрона, принадлежащего агрессору, пострадавший находился на улице. Сейчас ему оказывается необходимая медицинская помощь.
Войска рф утром атаковали Херсон, есть пострадавший16 октября 2024, 08:40 • 12108 просмотров