Атаковали вражеским дроном в Херсоне: ранен мужчина

В Херсоне мужчина ранен в результате атаки вражеского беспилотника. Об этом сообщает Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.

Детали

Вечером 20 октября в Днепровском районе города произошел инцидент, в результате которого 48-летний мужчина получил взрывную травму и осколочное ранение ноги.

По информации очевидцев, во время атаки дрона, принадлежащего агрессору, пострадавший находился на улице. Сейчас ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Войска рф утром атаковали Херсон, есть пострадавший