Атаковали вражеским дроном в Херсоне: ранен мужчина

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Зима близко: когда в странах Европы необходимо устанавливать зимние шины
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Зима близко: когда в странах Европы необходимо устанавливать зимние шины

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Долгосрочные партнерства между бизнесом и городами-побратимами откроют путь к международным инвестициям - нардеп
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Долгосрочные партнерства между бизнесом и городами-побратимами откроют путь к международным инвестициям - нардеп

ЕС отреагировал на сообщения об отправке солдат КНДР в россию: обеспокоен ростом военного сотрудничества между двумя странами
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ЕС отреагировал на сообщения об отправке солдат КНДР в россию: обеспокоен ростом военного сотрудничества между двумя странами

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Количество людей с инвалидностью выросло на 300 тысяч: безбарьерность остается вызовом для Украины
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Количество людей с инвалидностью выросло на 300 тысяч: безбарьерность остается вызовом для Украины

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Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября
20 октября 2024, 08:34  •  150966 просмотра

Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября

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Сезон заморозков: автоинструктор рассказал, когда необходимо менять летние шины на зимние
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Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин
18 октября 2024, 11:22  •  141481 просмотра

Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Атаковали вражеским дроном в Херсоне: ранен мужчина

Атаковали вражеским дроном в Херсоне: ранен мужчина

Киев  •  УНН

21 октября 2024, 19:13  •  723 просмотра

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48-летний мужчина получил взрывную травму и ранение ноги во время атаки вражеского беспилотника в Днепровском районе Херсона. Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь.

В Херсоне мужчина ранен в результате атаки вражеского беспилотника. Об этом сообщает Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.

Детали

Вечером 20 октября в Днепровском районе города произошел инцидент, в результате которого 48-летний мужчина получил взрывную травму и осколочное ранение ноги.

По информации очевидцев, во время атаки дрона, принадлежащего агрессору, пострадавший находился на улице. Сейчас ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Войска рф утром атаковали Херсон, есть пострадавший16 октября 2024, 08:40 • 12108 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
dneprДнепр
khersonХерсон