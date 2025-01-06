В Херсоне не планируют устанавливать новые камеры автоматической фиксации - полиция
Киев • УНН
Полиция опровергла информацию об установлении новых камер автофиксации в Херсоне. Ранее в городе было 4 камеры, которые были уничтожены во время оккупации.
Информация об установлении новых камер автоматической фиксации в Херсоне не соответствует действительности.
Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
И снова опровержение ложной информации об установлении новых камер автоматической фиксации в Херсоне. Информация не соответствует действительности. По состоянию на начало 2022 года в г. Херсон было установлено 4 камеры автофиксации и все они были уничтожены врагом во время оккупации
Он подчеркнул, что новых камер установлено не было. И не планировалось.
"Расположение всех комплексов можно просмотреть на портале МВД", - добавил Билошицкий.
Дополнение
Информация о новых камерах в Херсоне начала распространяться в медиа и соцсетях 5 января, что вызвало возмущение среди пользователей.
МВД опровергло слухи об автоматических штрафах за отсутствие автострахования4 янв. 2025, 12:40 • 24748 просмотров