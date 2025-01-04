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МВД опровергло слухи об автоматических штрафах за отсутствие автострахования

МВД опровергло слухи об автоматических штрафах за отсутствие автострахования

Киев  •  УНН

 • 5455 просмотра

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МВД заявляет, что информация о начале автоматической фиксации отсутствия страховки не соответствует действительности. Система не имеет технической и законодательной базы для такого контроля.

Информация о якобы начале фиксации и штрафах за отсутствие страховки не соответствует действительности, заявили в пресс-службе МВД в субботу, сообщает УНН

В сети распространяется информация о якобы начале фиксации и штрафах на водителей за отсутствие "страховки" в автоматическом режиме. Эта информация не соответствует действительности

- говорится в сообщении МВД.

Как указали в МВД, пока нет законодательных оснований для применения системы автофиксации в отношении именно этого правонарушения.

Для этого нужны изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и подзаконных нормативно-правовых актов.

В МВД добавили, что система автофиксации пока технически не адаптирована для фиксации этого нарушения.

"Этот вопрос будет прорабатываться как технически, так и нормативно, и о начале фиксации такого вида правонарушения в автоматическом режиме мы сообщим гражданам заранее из официальных источников", - говорится в заявлении МВД.

Однако, нарушения могут фиксироваться во время остановки транспортного средства полицейскими, как и раньше, поэтому полис надо оформлять, призвали в МВД. 

Контекст 

Ранее ряд СМИ писали, что в Украине дорожные камеры якобы начали автоматически штрафовать водителей за отсутствие страхового полиса. 

Напомним 

В ноябре прошлого года первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Билошицкий сообщал, что в Украине работает 308 камер автофиксации, которые зафиксировали 3,7 млн нарушений скоростного режима. Система расширится и начнет фиксировать проезд на красный свет и движение по полосе общественного транспорта.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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