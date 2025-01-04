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МВС спростувало чутки про штрафи через камери за відсутність автострахування

МВС спростувало чутки про штрафи через камери за відсутність автострахування

Київ • УНН

 • 25657 перегляди

МВС заявляє, що інформація про початок автоматичної фіксації відсутності страховки не відповідає дійсності. Система не має технічної та законодавчої бази для такого контролю.

Інформація про нібито початок фіксації та штрафи за відсутність страховки не відповідає дійсності, заявили в пресслужбі МВС у суботу, повідомляє УНН

Увага! Мережею шириться інформація про нібито початок фіксації та штрафи на водіїв за відсутність "страховки" в автоматичному режимі. Ця інформація не відповідає дійсності

- йдеться у повдіомленні МВС.

Як вказали в МВС, наразі немає законодавчих підстав для застосування системи автофіксації щодо саме цього правопорушення.

Для цього потрібні зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та підзаконних нормативно-правових актів.

В МВС додали, що система автофіксації поки що технічно не адаптована для фіксації цього порушення.

"Це питання буде опрацьовуватись як технічно, так і нормативно, і про початок фіксації такого виду правопорушення в автоматичному режимі ми повідомимо громадян заздалегідь з офіційних джерел", - йдеться у заяві МВС.

Проте, порушення можуть фіксуватися під час зупинки транспортного засобу поліцейськими, як і раніше, тому поліс треба оформлювати, закликали в МВС. 

Контекст 

Раніше низка ЗМІ писали, що в Україні дорожні камери нібито почали автоматично штрафувати водіїв за відсутність страхового полісу. 

Нагадаємо 

У листопаді минулого року перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький повідомляв, що в Україні працює 308 камер автофіксації, які зафіксували 3,7 млн порушень швидкісного режиму. Система розшириться та почне фіксувати проїзд на червоне світло та рух смугою громадського транспорту.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Суспільство
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