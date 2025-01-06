У Херсоні не планують встановлювати нові камери автоматичної фіксації - поліція
Київ • УНН
Поліція спростувала інформацію про встановлення нових камер автофіксації у Херсоні. Раніше в місті було 4 камери, які були знищені під час окупації.
Інформація щодо встановлення нових камер автоматичної фіксації у Херсоні не відповідає дійсності.
Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
І знову спростування неправдивої інформації щодо встановлення нових камер автоматичної фіксації у Херсоні. Інформація не відповідає дійсності. Станом на початок 2022 року в м. Херсон було встановлено 4 камери автофіксації і всі вони були знищені ворогом під час окупації
Він наголосив, що нових камер встановлено не було. І не планувалось.
"Розташування всіх комплексів можна переглянути на порталі МВС", - додав Білошицький.
Доповнення
Інформація про нові камери у Херсоні почала ширитися в медіа та соцмережах 5 січня, що спричинило обурення серед користувачів.
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