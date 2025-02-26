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Кабмин уже завтра может рекомендовать подписать соглашение с США - Bloomberg
20:31 • 36698 просмотра

Кабмин уже завтра может рекомендовать подписать соглашение с США - Bloomberg

Украина может подписать соглашение с США по полезным ископаемым 28 февраля в Вашингтоне - СМИ
20:10 • 39366 просмотра

Украина может подписать соглашение с США по полезным ископаемым 28 февраля в Вашингтоне - СМИ

Вашингтон отказался от самых жестких требований: Украина соглашается на сделку с США - Financial Times
18:54 • 57561 просмотра

Вашингтон отказался от самых жестких требований: Украина соглашается на сделку с США - Financial Times

В Украине срок перебронирования работников продлили до 31 марта
25 февраля, 17:37 • 73595 просмотра

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25 февраля, 16:37 • 77456 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Харькове зафиксировано четыре прилета БПЛА, пострадали два человека - мэр

В Харькове зафиксировано четыре прилета БПЛА, пострадали два человека - мэр

Киев  •  УНН

 • 2326 просмотра

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В Харькове зафиксировано четыре прилета БПЛА в Шевченковском и Киевском районах города. В результате атаки на многоэтажку пострадали два человека.

В ночь на 26 февраля Харьков подвергся российскому обстрелу. По предварительным данным, зафиксировано четыре попадания в Шевченковском и Киевском районах города. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется. Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов, пишет УНН.

Есть три прилета по городу, по предварительной информации - в Шевченковском и Киевском районах. На данную минуту - информация о пострадавших и разрушениях уточняется,

- написал мэр Харькова.

В 00:49 Терехов сообщил о еще одном прилете БПЛА в многоэтажку в Киевском районе. Пострадали два человека.

Напомним

российские оккупанты атаковали Харьков управляемой авиационной бомбой в 4 утра 24 февраля. КАБ попал в гражданское предприятие в Киевском районе города, пострадавших нет.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоВойна
kharkivХарьков

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