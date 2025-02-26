В Харькове зафиксировано четыре прилета БПЛА, пострадали два человека - мэр
Киев • УНН
В Харькове зафиксировано четыре прилета БПЛА в Шевченковском и Киевском районах города. В результате атаки на многоэтажку пострадали два человека.
В ночь на 26 февраля Харьков подвергся российскому обстрелу. По предварительным данным, зафиксировано четыре попадания в Шевченковском и Киевском районах города. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется. Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов, пишет УНН.
Есть три прилета по городу, по предварительной информации - в Шевченковском и Киевском районах. На данную минуту - информация о пострадавших и разрушениях уточняется,
В 00:49 Терехов сообщил о еще одном прилете БПЛА в многоэтажку в Киевском районе. Пострадали два человека.
Напомним
российские оккупанты атаковали Харьков управляемой авиационной бомбой в 4 утра 24 февраля. КАБ попал в гражданское предприятие в Киевском районе города, пострадавших нет.