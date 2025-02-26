У Харкові зафіксовано чотири прильоти БПЛА, постраждали дві людини - мер
Київ • УНН
У Харкові зафіксовано чотири прильоти БПЛА в Шевченківському та Київському районах міста. Внаслідок атаки на багатоповерхівку постраждали дві людини.
У ніч на 26 лютого Харків зазнав російського обстрілу. За попередніми даними, зафіксовано чотири влучання в Шевченківському та Київському районах міста. Інформація про постраждалих і масштаби руйнувань уточнюється. Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов, пише УНН.
Маємо три прильоти по місту, за попередньою інформацією – у Шевченківському та Київському районах. На дану хвилину – інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється,
О 00:49 Терехов повідомив про ще один приліт БПЛА у багатоповерхівку у Київському районі. Постраждали дві людини.
Нагадаємо
російські окупанти атакували Харків керованою авіаційною бомбою о 4 ранку 24 лютого. КАБ влучив у цивільне підприємство в Київському районі міста, постраждалих немає.