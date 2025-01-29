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В Харькове задержали пару, которая шпионила для рф под видом романтических прогулок

В Харькове задержали пару, которая шпионила для рф под видом романтических прогулок

Киев  •  УНН

 • 10019 просмотра

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В Харькове задержали пару, которая фотографировала локации военных и сотрудников СБУ для российских спецслужб. Женщина также занималась распространением наркотиков через «закладки».

В Харькове разоблачили двух граждан, которые под видом романтических прогулок фиксировали локации украинских защитников и сотрудников СБУ и передавали российским спецслужбам эту информацию.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

Под процессуальным руководством Новобаварской окружной прокуратуры г. Харькова двум гражданам сообщено о подозрении в несанкционированном распространении информации о расположении Вооруженных Сил Украины (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины). Одной из них дополнительно инкриминируется незаконное приобретение, хранение наркотического средства в крупном размере, совершенное повторно с целью сбыта и без таковой (ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 УК Украины)

- говорится в сообщении.

Как известно, в декабре 2024 года пара из Харькова, которая ранее была осуждена за преступления против собственности, имела постоянную связь с представителем рф в Telegram. В частности, за вознаграждение они фиксировали дислокации украинских военных, а также места проживания сотрудников СБУ.

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Мужчина с девушкой под видом романтических прогулок по городу скрыто фотографировали и снимали на видео объекты и отправляли материалы представителю рф. Кроме этого, также установлено, что подозреваемая раскладывала по Харькову «закладки» с наркотиками - метадоном. Она фотографировала «тайники» и передавала информацию клиентам. 

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Подозреваемые взяты под стражу без права внесения залога. Дополнение По данным внутренней безопасности и военной контрразведки СБУ, пособниками врага оказались 38-летний местный безработный и его 24-летняя сожительница.

Сотрудники Службы безопасности задокументировали преступления обоих информаторов и задержали их в съемной квартире, которую они снимали для конспирации.

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Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны с доказательствами работы на врага. Фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним 

Правоохранители сообщили о подозрении семи лицам, которые поджигали релейные шкафы в разных регионах Украины. Подозреваемые согласились на предложения в Telegram и должны были получить деньги за выполнение задач.   

Алина Волянская

Алина Волянская

ВойнаКриминал и ЧП
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
telegramТелеграмма
kharkivХарьков

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