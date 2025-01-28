Підпалили релейні шафи у різних регіонах країни: сімом фігурантам повідомлено про підозру

Правоохоронці повідомили про підозру сімом особам, які підпалювали релейні шафи в різних регіонах України. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

За процесуального керівництва органів прокуратури семи особам повідомлено про підозру у вчиненні диверсії (ч. 2 ст. 113 Кримінальног кодексу України), - йдеться у повідомленні.

Усі сім підозрюваних, як повідомляється, шукали легкий заробіток, тож погодилися на пропозиції в Telegram здійснити підпали релейних шаф на території Миколаєва, Київської та Житомирської областей. Успішно виконавши завдання вони отримали б гроші.

Зокрема, фігуранти облили заздалегідь підготовленою легкозаймистою речовиною релейні шафи та підпалили їх. Також вони зафіксували виконане "завдання" на камеру, щоб відзвітуватися.

Наразі всім підозрюваним обрано запобіжні заходи.

Нагадаємо

Спецслужби нейтралізували диверсійну групу, яка намагалась підірвати залізничну колію під час руху військового ешелону. Двох місцевих жителів, завербованих через Телеграм, затримано на місці злочину.