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Подожгли релейные шкафы в разных регионах страны: семерым фигурантам сообщено о подозрении

Киев  •  УНН

 • 10528 просмотра

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Правоохранители сообщили о подозрении семерым лицам, которые поджигали релейные шкафы в разных регионах Украины. Подозреваемые согласились на предложения в Telegram и должны были получить деньги за выполнение задач.

Правоохранители сообщили о подозрении семерым лицам, которые поджигали релейные шкафы в разных регионах Украины. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

При процессуальном руководстве органов прокуратуры семи лицам сообщено о подозрении в совершении диверсии (ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины),

- говорится в сообщении.

Все семь подозреваемых, как сообщается, искали легкий заработок, поэтому согласились на предложения в Telegram осуществить поджоги релейных шкафов на территории Николаева, Киевской и Житомирской областей. Успешно выполнив задание они получили бы деньги.

В частности, фигуранты облили заранее подготовленным легковоспламеняющимся веществом релейные шкафы и подожгли их. Также они зафиксировали выполненное «задание» на камеру, чтобы отчитаться. 

Сейчас всем подозреваемым избраны меры пресечения.

Напомним 

Спецслужбы нейтрализовали диверсионную группу, которая пыталась взорвать железнодорожные пути во время движения военного эшелона. Двух местных жителей, завербованных через Телеграмм, задержали на месте преступления. 

Алина Волянская

Алина Волянская

ВойнаКриминал и ЧП
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