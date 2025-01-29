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У Харкові затримали пару, яка шпигувала для рф під виглядом романтичних прогулянок

У Харкові затримали пару, яка шпигувала для рф під виглядом романтичних прогулянок

Київ • УНН

 • 31019 перегляди

У Харкові затримали пару, яка фотографувала локації військових та співробітників СБУ для російських спецслужб. Жінка також займалася розповсюдженням наркотиків через "закладки".

У Харкові викрили двох громадян, які під виглядом романтичних прогулянок фіксували локації українських захисників та співробітників СБУ та передавали російським спецслужбам цю інформацію.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Деталі

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова двом громадянам повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних Сил України (ч. 3 ст. 114-2 КК України). Одній з них додатково інкриміновано незаконне придбання, зберігання наркотичного засобу у великому розмірі, вчинене повторно з метою збуту та без такої (ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України)

- йдеться у повідомленні.

Як відомо, у грудні 2024 року пара з Харкова, яка раніше була засуджена за злочини проти власності, мала постійний звʼязок з представником рф у Telegram. Зокрема, за винагороду вони фіксували дислокації українських військових, а також місця проживання співробітників СБУ.

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Чоловік з дівчиною під виглядом романтичних прогулянок містом приховано фотографували та знімали на відео обʼєкти та відправляли матеріали представнику рф. Окрім цього, також встановлено що підозрювана розкладала по Харкову "закладки" з наркотиками – метадоном. Вона фотографувала "схованки" та передавала інформацію клієнтам. 

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Підозрюваних взято під варту без права внесення застави. Доповнення За даними внутрішньої безпеки та військової контррозвідки СБУ, поплічниками ворога виявилися 38-річний місцевий безробітний та його 24-річна співмешканка.

Співробітники Служби безпеки задокументували злочини обох інформаторів і затримали їх в орендованій квартирі, яку вони винаймали для конспірації.

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Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами роботи на ворога. Фігурантам загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо 

Правоохоронці повідомили про підозру сімом особам, які підпалювали релейні шафи в різних регіонах України. Підозрювані погодились на пропозиції в Telegram та мали отримати гроші за виконання завдань.   

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ВійнаКримінал та НП
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безпеки України
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