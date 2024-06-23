В Харькове восстановлено электроснабжение и движение метро после российского авиаудара, в результате которого погиб один человек и еще 11 получили ранения
В Харькове восстановлено электроснабжение. Об этом сообщило "Харьковоблэнерго", передает УНН.
Кроме того, сейчас уже восстановлено движение метро.
Напомним
По состоянию на 17 часов 23 июня количество раненых в результате вражеского удара управляемыми авиационными бомбами по Харькову составляет уже 11 человек. Погиб 73-летний мужчина.
Всего, как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, было более 3 попаданий управляемыми авиабомбами.
"В Шевченковском районе повреждено учреждение образования. В нем находилась женщина — она получила травмы легкой степени. Ей оказали медпомощь. В многоквартирных домах рядом повыбивало окна, повреждены фасады зданий. Продолжается подомовой обход.
В Холодногорском районе зафиксировали попадание в частный сектор-2 дома разрушены. Также "прилет" был и в Киевском районе, в промышленную зону", - рассказал Синегубов.