У Харкові відновили електропостачання та рух метро після ударів рф
Київ • УНН
У Харкові відновлено електропостачання і рух метро після російського авіаудару, в результаті якого загинула одна людина і ще 11 отримали поранення
У Харкові відновлено електропостачання. Про це повідомило "Харківобленерго", передає УНН.
Крім того, наразі вже відновлено рух метро.
Нагадаємо
Станом на 17 годину 23 червня кількість поранених в результаті ворожого удару керованими авіаційними бомбами по Харкову становить вже 11 осіб. Загинув 73-річний чоловік.
Загалом, як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, було більше 3 влучань керованими авіабомбами.
"У Шевченківському районі пошкоджено заклад освіти. У ньому перебувала жінка — вона дістала травми легкого ступеня. Їй надали меддопомогу. У багатоквартирних будинках поряд повибивало вікна, пошкоджені фасади будівель. Триває побудинковий обхід.
У Холодногірському районі зафіксували влучання в приватний сектор — 2 будинки зруйновано. Також "прильот" був і в Київському районі, у промислову зону", - розповів Синєгубов.