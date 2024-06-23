Кількість постраждалих в результаті удару по Харкову знову зросла: голова ОВА розповів про наслідки атаки (відео)
Київ • УНН
23 червня внаслідок ворожого удару керованими авіабомбами по Харкову було поранено 11 осіб віком від 15 до 63 років, одна людина перебуває у важкому стані, а 73-річний чоловік загинув.
Станом на 17 годину 23 червня кількість поранених в результаті ворожого удару керованими авіаційними бомбами по Харкову становить вже 11 осіб. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає УНН.
"Станом на зараз загалом постраждали 11 людей віком від 15 до 63 років. Одна людина у важкому стані. Інші — в середньому. Загинув 73-річний чоловік"
Ворожий удар по Харкову: серед постраждалих двоє підлітків23.06.24, 16:56 • 36696 переглядiв
Загалом, як повідомив голова ОВА, було більше 3 влучань керованими авіабомбами.
"У Шевченківському районі пошкоджено заклад освіти. У ньому перебувала жінка — вона дістала травми легкого ступеня. Їй надали меддопомогу. У багатоквартирних будинках поряд повибивало вікна, пошкоджені фасади будівель. Триває побудинковий обхід.
У Холодногірському районі зафіксували влучання в приватний сектор — 2 будинки зруйновано. Також "прильот" був і в Київському районі, у промислову зону", - розповів Синєгубов.
Наразі частина Харкова зараз знеструмлена, зупинилося метро.
"Ми все обовʼязково відновимо та повернемо до нормального стану. Максимум роботи для того, щоб позбавити росіян змоги тероризувати наші міста. Сучасна ППО для України, сильна бойова авіація, далекобійна зброя й достатня рішучість партнерів – це те, що точно зможе зупинити російських терористів. (…) Фахівці продовжують усувати наслідки влучань та повертати електроенергію споживачам", - додав голова ОВА.
Нагадаємо, 23 червня близько 15 години у Харкові було оголошено повітряну тривогу, місцева влада повідомила про атаку міста керованими авіабомбами.