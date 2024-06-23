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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Количество пострадавших в результате удара по Харькову снова возросло: глава ОВА рассказал о последствиях атаки (видео)

Количество пострадавших в результате удара по Харькову снова возросло: глава ОВА рассказал о последствиях атаки (видео)

Киев  •  УНН

23 июня 2024, 15:03  •  8124 просмотра

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23 июня в результате вражеского удара управляемыми авиабомбами по Харькову были ранены 11 человек в возрасте от 15 до 63 лет, один человек находится в тяжелом состоянии, а 73-летний мужчина погиб.

По состоянию на 17 часов 23 июня количество раненых в результате вражеского удара управляемыми авиационными бомбами по Харькову составляет уже 11 человек. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает УНН.

По состоянию на сейчас в общей сложности пострадали 11 человек в возрасте от 15 до 63 лет. Один человек в тяжелом состоянии. Другие в среднем. Погиб 73-летний мужчина

сообщил Синегубов.

Вражеский удар по Харькову: среди пострадавших двое подростков23 июня 2024, 13:56 • 28260 просмотров

Всего, как сообщил глава ОВА, было более 3 попаданий управляемыми авиабомбами.

"В Шевченковском районе повреждено учреждение образования. В нем находилась женщина — она получила травмы легкой степени. Ей оказали медпомощь. В многоквартирных домах рядом повыбивало окна, повреждены фасады зданий. Продолжается подомовой обход.

В Холодногорском районе зафиксировали попадание в частный сектор-2 дома разрушены. Также "прилет" был и в Киевском районе, в промышленную зону", - рассказал Синегубов.

Сейчас часть Харькова сейчас обесточена, остановилось метро.

"Мы все обязательно восстановим и вернем к нормальному состоянию. Максимум работы для того, чтобы лишить россиян возможности терроризировать наши города. Современная ПВО для Украины, сильная боевая авиация, дальнобойное оружие и достаточная решимость партнеров – это то, что точно сможет остановить российских террористов. ( ... ) Специалисты продолжают устранять последствия попаданий и возвращать электроэнергию потребителям", - добавил глава ОВА.

Напомним, 23 июня около 15 часов в Харькове была объявлена воздушная тревога, местные власти сообщили об атаке города управляемыми авиабомбами.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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