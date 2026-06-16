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В Харькове сообщили о подозрении чиновнице службы по делам детей из-за гибели 4-летнего мальчика

Киев • УНН

 • 1368 просмотра

Чиновницу соцслужбы Харькова подозревают в халатности, приведшей к смерти ребенка. Она годами игнорировала сигналы об опасности для жизни мальчика.

В Харькове сообщили о подозрении чиновнице службы по делам детей из-за гибели 4-летнего мальчика

В Харькове сообщили о подозрении начальнице районной службы по делам детей по делу о гибели 4-летнего мальчика, который в мае этого года выпал из окна многоэтажки. По данным следствия, чиновница долгое время не реагировала на сигналы об опасности для ребенка и не приняла мер для его защиты. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.

Днем 7 мая 2026 года в Харькове 4-летний мальчик, находясь в квартире на четвертом этаже дома, поднялся на подоконник в комнате, потерял равновесие и выпал из окна. От полученных телесных повреждений ребенок умер в карете экстренной медицинской помощи. На следующий день руководитель Харьковской областной прокуратуры Юрий Папуша проинформировал, что матери мальчика сообщено о подозрении и других обстоятельствах этого преступления

— говорится в сообщении.

В ходе следствия выяснилось, что трагедии можно было избежать, если бы начальница районной службы по делам детей годами не игнорировала сигналы об опасности для жизни ребенка.

Семья попала в поле зрения социальных служб еще в июне 2023 года, когда мальчика изъяли у матери возле свалки с гематомой на голове и паховой грыжей, пока женщина с сожителем собирали картон.

Несмотря на то, что доход семьи состоял всего из 860 гривен соцпомощи, а мать демонстрировала низкий воспитательный потенциал, чиновница уже почти через месяц инициировала возвращение ребенка женщине. Служба подала в комиссию соответствующее ходатайство, при этом чиновница на заседании умолчала о наличии у мальчика телесных повреждений, не выяснив их происхождение

— добавили в прокуратуре.

В ноябре 2023 года глава службы закрыла глаза на официальное письмо из детской больницы. Медики били тревогу из-за того, что у мальчика обнаружили заболевание, и ему срочно требовалась хирургическая операция. На обследованиях мать имела неопрятный вид, кричала на сына, не делала ему необходимых прививок, а со временем даже перестала брать трубку от работников соцслужб.

Во время проверки жилья социальные работники обнаружили полное отсутствие дома продуктов питания, о чем чиновницу письменно проинформировали. Несмотря на это, она не решила вопрос о немедленном отобрании мальчика и не приняла никаких других мер для его безопасности.

В дальнейшем должностное лицо полностью проигнорировало утвержденный индивидуальный план социальной защиты ребенка, находящегося в сложных жизненных обстоятельствах, — документ не содержал отметок о его выполнении, корректировке и отчетности.

Начиная с января 2024 года и до момента трагедии в мае 2026 года, глава службы вообще потеряла связь с семьей и ограничилась лишь формальной отправкой запросов в полицию раз в год, полностью проигнорировав свои обязанности по осуществлению контроля.

Из-за такого бездействия чиновница даже не знала, что в июле 2023 года у женщины родился еще один ребенок, жизнь которого также оказалась под угрозой.

Установлено, что при условии надлежащего исполнения чиновницей своих обязанностей и своевременного изъятия мальчика из опасной среды, его гибель можно было бы предотвратить.

Под процессуальным руководством Новобаварской окружной прокуратуры г. Харькова должностному лицу сообщено о подозрении по факту служебной халатности, повлекшей гибель человека (ч. 3 ст. 367 УК Украины).

Решается вопрос об отстранении подозреваемой от занимаемой должности.

В Харькове врача ВВК подозревают в организации схемы с фиктивной беременностью для увольнения военнослужащей со службы16.06.26, 10:40 • 3636 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Законы
Генеральный прокурор Украины
Харьков