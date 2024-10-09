В Харькове прогремел взрыв, город может быть под ударами УАБов - мэр
Киев • УНН
В Харькове произошел взрыв, город может находиться под ударами управляемых авиабомб. Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.
Взрыв прогремел в Харькове, город может находиться под ударами УАБов. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.
В городе был слышен взрыв! Харьков может находиться под ударами КАБов. Возможны повторные пуски. Будьте осторожны!
Ранее в Воздушных силах предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.
"Угроза применения авиационных средств поражения!" - сообщили в Воздушных силах.