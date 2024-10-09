У Харкові пролунав вибух, місто може бути під ударами КАБів - мер
Київ • УНН
У Харкові стався вибух, місто може перебувати під ударами керованих авіабомб. Повітряні сили попередили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.
Вибух пролунав у Харкові, місто може перебувати під ударами КАБів. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
У місті було чутно вибух! Харків може перебувати під ударами КАБів. Можливі повторні пуски. Будьте обережні!
Раніше у Повітряних силах попередили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.
"Загроза застосування авіаційних засобів ураження!" - повідомили у Повітряних силах.