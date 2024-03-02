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В Харькове продолжается ликвидация последствий обстрелов рф: нет пострадавших

В Харькове продолжается ликвидация последствий обстрелов рф: нет пострадавших

Киев  •  УНН

1 марта 2024, 22:46  •  673 просмотра

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рф атаковала Харьков с помощью беспилотников, подожгли два автомобиля, повредив здания и гаражи, но обошлось без жертв.

В результате удара вражеских беспилотников в Харькове выбиты окна, сгоревшие авто и повреждены гаражи, продолжается ликвидация последствий. Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.    

Детали

На данный момент в Харькове в результате атаки рф нет пострадавших.

В нескольких многоэтажках выбиты окна, два автомобиля полностью сгорели.

Также зафиксировано повреждение гаражей.

Спасательные работы по ликвидации последствий происшествия продолжаются.

рф атакует Харьков: обнаружено возгорание двух автомобилей1 марта 2024, 22:35 • 1662 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
kharkivХарьков
У Харкові триває ліквідація наслідків обстрілів рф: немає постраждалих
Liquidation of consequences of russian shelling continues in Kharkiv: no casualties
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В Харькове продолжается ликвидация последствий обстрелов рф: нет пострадавших

рф атаковала Харьков с помощью беспилотников, подожгли два автомобиля, повредив здания и гаражи, но обошлось без жертв.

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