В Харькове продолжается ликвидация последствий обстрелов рф: нет пострадавших
Киев • УНН
рф атаковала Харьков с помощью беспилотников, подожгли два автомобиля, повредив здания и гаражи, но обошлось без жертв.
В результате удара вражеских беспилотников в Харькове выбиты окна, сгоревшие авто и повреждены гаражи, продолжается ликвидация последствий. Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
На данный момент в Харькове в результате атаки рф нет пострадавших.
В нескольких многоэтажках выбиты окна, два автомобиля полностью сгорели.
Также зафиксировано повреждение гаражей.
Спасательные работы по ликвидации последствий происшествия продолжаются.
рф атакует Харьков: обнаружено возгорание двух автомобилей1 марта 2024, 22:35 • 1662 просмотра
В Харькове продолжается ликвидация последствий обстрелов рф: нет пострадавших
рф атаковала Харьков с помощью беспилотников, подожгли два автомобиля, повредив здания и гаражи, но обошлось без жертв.
рф атакует Харьков: обнаружено возгорание двух автомобилей
Оккупанты нанесли удары беспилотниками по городу Харьков. Информация о пострадавших устанавливается.
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