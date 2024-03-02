У Харкові триває ліквідація наслідків обстрілів рф: немає постраждалих
Київ • УНН
рф атакувала Харків за допомогою безпілотників, підпаливши два автомобілі, пошкодивши будівлі та гаражі, але обійшлося без жертв.
Унаслідок удару ворожих безпілотників у Харкові вибиті вікна, згорілі авто та пошкоджені гаражі, триває ліквідація наслідків. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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На даний момент у Харкові внаслідок атаки рф немає постраждалих.
У декількох багатоповерхівках вибиті вікна, два автомобілі повністю згоріли.
Також зафіксовано пошкодження гаражів.
Рятувальні роботи щодо ліквідації наслідків події тривають.
рф атакує Харків: виявилено загорання двох автомобілів02.03.24, 00:35 • 30667 переглядiв