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В Харькове под завалами многоэтажки нашли тело подростка после ночного удара

В Харькове под завалами многоэтажки нашли тело подростка после ночного удара

Киев  •  УНН

09:46 • 9352 просмотра

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Спасатели обнаружили тело 15-летнего парня под завалами разрушенного подъезда в Харькове. В результате ночного удара по городу также ранены 35 человек.

В Харькове под завалами разрушенного подъезда многоэтажки спасатели нашли тело 15-летнего мальчика, он не подает признаков жизни. Сейчас чрезвычайники решают, как деблокировать ребенка, рассказал представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в эфире телемарафона, передает УНН

Именно сейчас спасатели осуществляют деблокирование тела 15-летнего мальчика. Он жил на первом этаже вместе с бабушкой и дедушкой. Они в момент попадания находились в другой комнате. Он именно в той комнате, куда обвалились 6 этажей. Визуально сейчас спасатели видят тело, но на нем тяжелые плиты. Решается вопрос, как деблокировать не повреждая тело. Скорее всего, мальчик уже погиб, поскольку много времени находится под завалами, очень серьезные раны, нет признаков жизни, конечности не двигаются

- заявил Чубенко.

Дополнение

В результате ночного удара российских войск по Харькову разрушен подъезд многоэтажки, погиб ребенок и ранены 35 человек.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
kharkivХарьков