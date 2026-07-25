В Харькове перевернулась скорая после столкновения, пострадали водитель и парамедик
Киев • УНН
На проспекте Героев Харькова водитель Mitsubishi не пропустил скорую со спецсигналами, что привело к столкновению и опрокидыванию Ford Transit. Пострадали 48-летний водитель и 22-летняя женщина-парамедик.
В Харькове перевернулась машина скорой помощи после столкновения с другим авто, пострадали водитель и парамедик скорой, сообщили в ГУНП в области в субботу, пишет УНН.
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Авария произошла 25 июля около 09:00 на проспекте Героев Харькова.
Предварительно установлено, что водитель автомобиля Mitsubishi не предоставил преимущество в движении автомобилю скорой помощи - Ford Transit, который двигался с включенными проблесковыми спецсигналами. В результате чего произошло столкновение автомобилей с последующим опрокидыванием транспортного средства Ford на бок
Как сообщается, "в результате ДТП пострадали 48-летний водитель кареты скорой помощи и 22-летняя женщина-парамедик".
Информация внесена в Единый учет полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
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