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В Харькове перевернулась скорая после столкновения, пострадали водитель и парамедик

Киев • УНН

 • 252 просмотра

На проспекте Героев Харькова водитель Mitsubishi не пропустил скорую со спецсигналами, что привело к столкновению и опрокидыванию Ford Transit. Пострадали 48-летний водитель и 22-летняя женщина-парамедик.

В Харькове перевернулась скорая после столкновения, пострадали водитель и парамедик

В Харькове перевернулась машина скорой помощи после столкновения с другим авто, пострадали водитель и парамедик скорой, сообщили в ГУНП в области в субботу, пишет УНН.

Подробности

Авария произошла 25 июля около 09:00 на проспекте Героев Харькова.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Mitsubishi не предоставил преимущество в движении автомобилю скорой помощи - Ford Transit, который двигался с включенными проблесковыми спецсигналами. В результате чего произошло столкновение автомобилей с последующим опрокидыванием транспортного средства Ford на бок

- указали в полиции.

Как сообщается, "в результате ДТП пострадали 48-летний водитель кареты скорой помощи и 22-летняя женщина-парамедик".

Информация внесена в Единый учет полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

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Юлия Шрамко

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