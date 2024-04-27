В Харькове переименуют две станции метро и около 370 топонимов. Об этом сообщили в городском совете, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в пятницу, 26 апреля, в Харькове состоялось заседание городской комиссии по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды. Его провел первый заместитель Харьковского городского головы Александр Новак.

По результатам общественного обсуждения члены комиссии поддержали предложения переименовать ряд улиц, названия которых связаны со страной-агрессором, в частности:

улицу Аэрофлотскую назвать улицей Антонова,

улицу Бакунина - улицей Богатой,

улицу Васнецова - улицей Всеволода Нестайко,

улицу Сибирскую - улицей Полесской,

а переулок Красноярский - переулком Юрия Вороного (в честь украинского хирурга, который впервые в мире осуществил трансплантацию почки).

Всего было рассмотрено переименование 367 топонимов. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

Также члены комиссии поддержали предложение переименовать две станции метрополитена:

ст. м. "Пушкинская" - на "Ярослава Мудрого",

а «Южный вокзал» - на «Вокзальную».

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