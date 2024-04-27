В Харькове переименуют две станции метро и около 370 топонимов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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kharkivХарьков
Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
  •  107652 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
  •  117909 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
  •  120197 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
  •  112446 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
  •  78287 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
  •  76996 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  153123 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  167885 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
24 апреля 2024, 09:26  •  172333 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
24 апреля 2024, 09:11  •  151400 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

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Депутат из Эстории начал велопробег из Таллинна в Киев, чтобы собрать деньги для ВСУ

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23 апреля 2024, 08:23  •  334853 просмотра

В Харькове переименуют две станции метро и около 370 топонимов

Две станции метро и около 370 топонимов, связанных с Россией, будут переименованы в Харькове, включая переименование улиц и станций метро в честь украинских деятелей и удаление российских ссылок.

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В Харькове переименуют две станции метро и около 370 топонимов

"Болит каждому...": На Харьковщине пес отказался от еды после того, как российская бомба попала в дом его хозяев - ГСЧС

Пес по имени Ричард отказался есть и пить после того, как российская авиабомба разрушила дом его хозяев в Харьковской области, оплакивая потерю дома и тепла, напоминая, что российское вторжение причиняет боль всем, даже животным.

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"Болит каждому...": На Харьковщине пес отказался от еды после того, как российская бомба попала в дом его хозяев - ГСЧС

На Ивано-Франковщине раздаются взрывы

В Ивано-Франковской области, Украина, прогремели взрывы, в области и городе была объявлена воздушная тревога, поскольку Воздушные силы сообщили о запуске ракет "Кинжал", нацеленных на энергетические объекты.

Война •   •  14622 просмотра
На Ивано-Франковщине раздаются взрывы

путин передал "Газпрому" активы Ariston и Bosch в рф

путин передал российские дочерние компании Bosch и Ariston во временное управление "Газпрому", продолжив национализацию иностранного бизнеса в россии.

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путин передал "Газпрому" активы Ariston и Bosch в рф

Канада выделила дополнительное финансирование на дроны и артснаряды для ВСУ

Канада выделяет дополнительные $15 млн на беспилотники, артиллерийские боеприпасы, бронетехнику и надувные суда для оборонных нужд Украины.

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Канада выделила дополнительное финансирование на дроны и артснаряды для ВСУ

В оккупированном Мариуполе взрывы

В оккупированном Россией Мариуполе, раздались громкие взрывы. Городской совет предположил, что Вооруженные силы России, вероятно, несут ответственность за обстрел гражданских опираясь на информацию от местных пабликов.

Война •   •  14741 просмотра
В оккупированном Мариуполе взрывы

Воздушная тревога по всей Украине: россияне запустили две крылатые ракеты, есть угроза баллистики

Воздушные силы Украины объявили воздушное предупреждение об угрозе баллистических ракет с северо-востока и обнаружили две вражеские крылатые ракеты, одна из которых направлялась на северо-запад над Винницкой областью вблизи границы с Молдовой, а другая сначала была нацелена на Кропивницкий, но впоследствии изменила курс на Черкасскую область.

Война •   •  19851 просмотра
Воздушная тревога по всей Украине: россияне запустили две крылатые ракеты, есть угроза баллистики

В Харькове умер полковник полиции Александр Иванов, который попал под повторную атаку "шахедов"

Полковник полиции Александр Иванов умер в больнице после тяжелых ранений, полученных во время атаки российского беспилотника "шахед" на Харьков 4 апреля.

Общество •   •  18809 просмотра
В Харькове умер полковник полиции Александр Иванов, который попал под повторную атаку "шахедов"

Депутат из Эстории начал велопробег из Таллинна в Киев, чтобы собрать деньги для ВСУ

Депутат парламента Эстонии Кристо Энн Вага начала 1700-километровый велопробег из Таллинна в Киев, чтобы собрать средства для Вооруженных сил Украины, продемонстрировать солидарность и призвать к дальнейшей помощи Украине.

Война •   •  19411 просмотра
Депутат из Эстории начал велопробег из Таллинна в Киев, чтобы собрать деньги для ВСУ

Херсонское направление: россияне прорвали оборону в Кисловке - DeepState

Противник прорвал оборону в Кисловке, что на Херсонском направлении, закрепившись в населенном пункте после массированного контрнаступления.

Война •   •  17738 просмотра
Херсонское направление: россияне прорвали оборону в Кисловке - DeepState